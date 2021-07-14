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Vali Işık: “Aşılama çalışmalarını bir an önce bitirmemiz gerekiyor”

İHA

Karaman'da, muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Vali Işık: “Aşılama çalışmalarını bir an önce bitirmemiz gerekiyor”

Karaman'da, muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, salgının yayılımının düşmesinde muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Bunu sizlerle birlikte başardık, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilinmelidir ki sizler bizim elimiz kolumuzsunuz. Sizler mahallelerinizde, köy muhtarlarımız da köylerinde vatandaşlarımızla kurmuş olduğunuz iletişim sayesinde salgınla ilgili yasak ve kuralları sıkı bir şekilde uyguladınız. Güvenlik güçlerimizin sağlık personellerimizle yapmış olduğu iş birliği ve özverili çalışmaları sayesinde bu konuda çok başarılı sonuçlar elde ettik. Ancak Avrupa’da ortaya çıkan delta varyantlı mutasyon maalesef ülkemize de sirayet etti. Türkiye’nin 36 ilinde görülen bu mutasyon şu an biz de yok ama ilimize de gelmeyeceğinin garantisi yok. Bununla birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Avrupa’da yeniden bir salgın artışı yaşanıyor. Dolayısıyla bizim bu konuda gevşemememiz ve işi sıkı tutmamız lazım. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konularında bölgenizde yaşayan vatandaşlarımızı alınan tedbirlere aynı hassasiyet ve titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulunmanızı istiyoruz” dedi.
Konuşmasında aşılama çalışmalarının önemine de değinen Vali Işık, “Şu an yüzde 60 civarında olan aşılama çalışmaları ile birlikte salgının yayılımını düşürülebileceği, aşılama çalışmalarının belli bir seviyeye ulaşması durumunda ilimizin büyük bir tehditten kurtulabileceği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Tabi ki burada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ancak aşı karşıtı insanların tutumu şüphesiz bir tedirginlik meydana getiriyor. Sizlere yine bu konuda da önemli görevler düşüyor. Bölgenizde yaşayan insanların bu konudaki olumsuz duygu ve endişelerini ortadan kaldırabilmek için sağlık ekiplerimizden destek alabiliriz. Bu aşılama çalışmalarını bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Toplumun kanaat önderleri olarak sizlerden bu konuda da destek istiyoruz” diye konuştu.
Köy ve mahallelerdeki başıboş gezen hayvanların yanı sıra mahallelerde bulunan metruk binaların durumu ve çevre kirliği ile mücadele konularında muhtarlardan kendilerine destek vermelerini de isteyen Vali Işık, sosyal yardımlar konusunda ise çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Biz elimizden geldiğince yardıma muhtaç kimselere ulaşmaya çalışıyoruz. Mahallelerinizde muhtaç insanları en iyi bilen kişiler sizlersiniz. Dolayısıyla mahallelerinizde yardıma muhtaç kişiler varsa bu kişileri vakfımıza yönlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Toplantı mahalle muhtarlarının mevcut sorun ve taleplerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

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