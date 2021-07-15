Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaretle başladı.

Şehitlik ziyaretine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'anı kerim okundu, dualar edildi. Ardından Vali Işık ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine su dökerek karanfil bıraktı. Karaman’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, gün boyu etkinliklerle devam edilecek.

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