KMÜ ve OMÜ arasında teknoloji transferi ofisi iş birliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ ve OMÜ arasında teknoloji transferi ofisi iş birliği protokolü imzalandı

İHA

KMÜ ve OMÜ arasında teknoloji transferi ofisi iş birliği protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) İş Birliği Protokolü imzalandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol; KMÜ ile OMÜ bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi arasında diyalog ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin güçlendirilmesini, OMÜ'nün Teknoloji Transfer Ofisi yönetimine ilişkin bilgi birikiminin ve deneyimlerinin KMÜ’ye aktarılmasını, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını, ortak araştırmageliştirme (ArGe) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgiteknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında KMÜ ile OMÜ bünyesindeki TTO, faaliyetlerini beş farklı birim aracılığı ile gerçekleştirecekler. Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Eğitim Hizmetleri Birimi aracılığı ile araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasındaki kişiler arasında ArGe kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, bunların duyurulması, yayınlanması, haberleştirilmesi öngörülürken Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi aracılığı ile araştırmacı ve akademisyenlerin Türkiye’nin ArGe gücünün arttırılması amacıyla her tür ulusal ve uluslararası hibefon destek programlarından yararlanması ve ilgili programlar ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinde yapılacak anlaşmalar çerçevesinde iş birliği içinde olunması öngörülüyor.
Ayrıca Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri Birimi aracılığı ile Karaman’daki ve Samsun’daki akademisyen ve sanayiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, sanayi kuruluşlarının taleplerinin alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesi ve danışmanlık alınması, yenilik ve proje geliştirme konularında sanayici ve firmaların bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Birimi aracılığı ile de fikri sınai mülkiyet haklarına yönelik seminer ve eğitimler düzenlenmesi, buluşların değerlendirilmesi ve tescil kapsamlarının belirlenmesi, patent başvuru ve süreç takibi, ticarileştirme faaliyetleri, teknoloji değerlemesi, lisans müzakereleri ve sözleşme yönetimi konusunda ve son olarak da Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi aracılığı ile bölgede girişimcilik kültürünün oluşturulması adına etkinlikler ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi, konusunda uzman mentörlerle girişimcilerin eşleştirilmelerinin sağlanması, seçilen girişimlere mikro ölçekte fonlar sağlanması, yatırımcı buluşmalarının organize edilmesi, ulusal ve bölgesel tematik yarışmalar ve ticarileşmeye yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliği kapsamında imzalanan protokolün süresi üç yıl olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Vali Işık, şampiyon oyunculara elleriyle baklava yedirdi Vali Mehmet Alpaslan Işık: “Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu“
YEREL HABERLER Vali Işık, şampiyon oyunculara elleriyle baklava ...
Vali Işık: “Aşılama çalışmalarını bir an önce bitirmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Vali Işık: “Aşılama çalışmalarını bir an önce ...
Rektör Ak: “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır”
YEREL HABERLER Rektör Ak: “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, hain ...
KMÜ biyoçeşitlilik alanında araştırmalar yapacak
YEREL HABERLER KMÜ biyoçeşitlilik alanında araştırmalar yapacak