Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın, Kazımkarabekir ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindekiler ilk olarak şehir mezarlığındaki garnizon şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra il protokolü hep birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Muhammed Yalçın’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti. Kur’anı Kerim okunması ve edilen duaların ardından Vali Işık ve beraberindekiler şehit Muhammed Yalçın’ın mezarını ziyaret etti. Şehit Yalçın’ın kabri başında Kur’anı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz akşamı gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında vatanın bekası, milletin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm vatandaşlar için dualar edildi.

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