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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İHA

Karaman, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Karaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Geceye Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan Kur’anı Kerim'in ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Türk milleti asil kanları ile suladığı bu vatan toprağının bir karışından bile vazgeçmez”
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bundan 5 yıl önce bugün hepimiz şahit olduk ki, bu millet ülkesine, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına olan bağlılığını ortaya koymuş, geleceğine sahip çıkmış ve bundan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kes daha göstermiştir. Türk milleti asil kanları ile suladığı bu vatan toprağının bir karışından bile vazgeçmez. Türk milleti demokrasisine göz dikenlerin hakimiyetine asla girmez. Tüm dünya Türk milletinin sarsılmaz imanını, vatan sevgisini, ne kadar büyük ve asil bir millet olduğunu bir kes daha görmüştür. “dedi.

“15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkmanın abideleştiği bir gündür”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta konuşmasında, “Bugün 15 Temmuz 2016 tarihinin 5. Yıl dönümü. 15 Temmuz 2016 tarihi özgürlüğüne, ezanına, vatanına sahip çıkan o gün kahramanlık destanı yazan bir halkın direniş günü. Bu anlamda 15 Temmuz 2016 Demokrasiye sahip çıkmanın abideleştiği bir gün, karanlık geceyi aydınlık bir sabaha dönüştüren tankların önüne yatarak durduran, o gece can veren kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. O gün genç, yaşlı demeden Türk, Kürt, Çerkez, Sağcı, Solcu, Şucu, Bucu demeden bu millet tek bir ülkü etrafında toplanmış ve Türkiye'nin geçilmez olduğunu başta darbeci hainlere ve düşmanlarımız olmak üzere tüm dünyaya göstermiştir. Türk ordusunun içine sızmış hainler tarafından yapılan bu darbe girişimi evet aziz milletimiz tarafından engellenmiştir. Ancak diğer darbelerden farklı demokrasiyi, ezanı, vatanı hedef alan bu hain darbe çok daha kolay amacına ulaşabilirdi. Kendi vatandaşına dahi ateş etmekten, bombalamaktan çekinmeyen bu hainleri durduran gücün Millet olduğundan kimsenin şüphesi yok, olamazda.
Böylesi zor bir günde ölüm kalım mücadelesini başlatacak, Milleti direnişe sevk edecek kişilere lider denilir. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok soğukkanlı bir şekilde evlerinde daha ne olduğunu anlamayan halkın, hain darbe girişiminden haberdar edilerek meydanlarda ve havalimanlarında toplanmalarının istenmesi, darbeyi önleyen, hainlerin amaçlarına ulaşmasını engelleyen lider bir hareket olmuştur. Bizzat kendi Cumhurbaşkanı tarafından direniş için sokağa, meydanlara davet edilen halk demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben Cenabı Haktan bir daha böyle günleri bizlere yaşatmamasını diliyor, başta bu halk hareketini ateşleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere o gün her kim olursa olsun demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. ”diye konuştu.

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