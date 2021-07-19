Karaman’da şehitlik ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Şerafettin Coşkun, kurum müdürleri, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.