Karaman’da şehitlik ziyareti

Karaman’da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Şerafettin Coşkun, kurum müdürleri, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.