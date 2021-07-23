Karaman’da hafif ticari araç beton elektrik direğini yıktı: 2 yaralı

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Karaman'da hafif ticari aracın beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi şehir mezarlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 70 FD 091 plakalı Fort marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki beton elektrik direğine çarparak devirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, A.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu araç ise yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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