Uçamayan yavru ebabil kuşu korumaya alındı

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN´ın Ermenek ilçesinde bir okulun bahçesine düşen yavru ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Ermenek ilçesi İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Soydan Evci, okulun bahçesinde bir kuşun uçamadığını fark etti. Evci yakaladığı kuşun yavru ebabil olduğunu görüp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Kuşu teslim alan Veteriner Fatih Gökhan, ebabilin yere indiğini, ayaklarının kısa olması nedeniyle havalanamadığını, tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-07-23 18:55:48



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