Karaman’daki bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti

Karaman’da düğün salonunun önünde uğradıkları bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Yenimahalle 308. Sokak’ta bulunan bir düğün salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının düğününe davetli olan Yunus Pınar (24) ile arkadaşı A.C, düğün salonu önünde beklerken O.B isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Yunus Pınar ve A.C. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslardan biri ambulansla, diğeri de özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan yaralılardan Yunus Pınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kısa sürede yakalanan zanlı O.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavganın eskiye dayalı bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

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