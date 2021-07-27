Karaman’da Dereköy köy yolu asfaltladı

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Karaman’da, KÖYDES programı kapsamında İl Özel İdaresince merkeze bağlı Dereköy köy yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Tamamlanan asfalt çalışmasını Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ile birlikte yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, “2021 yılı KÖYDES programı kapsamında Dereköy köy yolumuzda başlatmış olduğumuz sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. 2.5 kilometre uzunluğundaki yol İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerimizce tamamlanarak trafiğe açıldı. Ben her koşulda özveri ile çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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