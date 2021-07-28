Karaman’daki bıçaklı saldırıda ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da düğün salonu önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Yunus Pınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz pazar akşamı saat 21.45 sıralarında Yenimahalle 308. Sokak’ta bulunan bir düğün salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının düğününe davetli olan Yunus Pınar (24) ile arkadaşı A.C, düğün salonu önünde beklerken O.B. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Yunus Pınar ve A.C. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslardan biri ambulansla, diğeri de özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan yaralılardan Yunus Pınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların aralarında geçmişe dayanan alacak verecek meselesinden husumet olduğu iddia edildi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan cinayet zanlısı O.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer yaralı A.C’nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden Yunus Pınar için bugün Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Pınar’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Pınar, şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.