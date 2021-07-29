KMÜ'ye özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin 20212022 EğitimÖğretim Yılı için özel yetenek sınav ilanları yayımlandı.

Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre, özel yetenek sınavı ile bu yıl Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Resim Bölümüne 3’ü engelli olmak üzere toplamda 25, Geleneksel Türk Sanatları bölümüne ise 4’ü engelli toplamda 40 öğrenci alınacak. Adaylar ön kayıt başvurularını 2 Ağustos ile 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://kmu.edu.tr/stm adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan öğrenciler için 1. Aşama Sınavı 31 Ağustos 2021 günü saat 10'da iki bölüm için ortak yapılacak. 2. Aşama Sınavı ise Resim Bölümü için aynı gün saat 13'te, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 1 Eylül 2021 günü saat 10’da gerçekleştirilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 710 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yaptıracakları özel yetenek sınavı için ayrıntılı bilgiye http://kmu.edu.tr/stm adresinden ulaşılabilir.

Üniversitede Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için yayımlanan ilana göre ise bu yıl Spor Bilimleri Fakültesine özel yetenek sınavı ile toplamda 150 öğrenci alınacak. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 23 kadın, 23 erkek olmak üzere toplam 46 öğrenci alınırken bunların 6'sı millİ sporcu (A veya B milli 3 kadın, 3 erkek) ve 4'ü de engelli aday (2 kadın, 2 erkek) olacak. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Öğretim Programına 28 kadın, 30 erkek olmak üzere 58 öğrenci alınırken bunların 8'i milli sporcu (A veya B milli 4 kadın, 4 erkek) ve 5'i de engelli aday (2 kadın, 3 erkek) olacak. Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Programına ise 23 kadın, 23 erkek olmak üzere 46 öğrenci kabul edilecek; bunların 6'sı milli sporcu (A veya B milli 3 kadın, 3 erkek) ve 4'ü de engelli aday (2 kadın, 2 erkek) olacak. Adaylar ön kayıt başvurularını 6 Ağustos ile 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirecek. Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan aday listesi ise 19 Ağustos’ta açıklanacak. Özel yetenek sınavları 2427 Ağustos tarihlerinde KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerçekleştirilirken sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak. KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiye https://kmu.edu.tr/sporbf adresinden ulaşılabiliyor.

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