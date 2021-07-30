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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da alt ve üstyapı çalışmaları

İHA

Karaman’da alt ve üstyapı çalışmaları

Karaman Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’nde asfalt ve kaldırım çalışmaları ile kanalizasyon kolektör hattı çalışmalarına devam ediyor.
Şehrin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada asfalt ve kaldırım çalışmalarına hız veren Karaman Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde de alt yapı eksikliğini gideriyor. Alt ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü Yenişehir Mahallesi’nde, şebeke hatları döşenen cadde ve sokaklar, belediye ekiplerince hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Ekipler, Alsancak Caddesi’nde, kavşak, asfalt ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yapılaşmanın olduğu sokaklarda yol yapımına başlandı. Ekipler ayrıca Güdümen yolunu Alsancak Caddesi’ne bağlayan yeni bağlantı yolu oluşturdu. Altyapı çalışmaları kapsamında ise 800’lük kanalizasyon kolektör hattı ile muhtelif çaplarda kanalizasyon şebeke hatlarının deplase çalışması da devam ediyor.
Öte yandan, bu çalışmalarla birlikte bazı noktalardaki mevcut güzergahlar, ulaşım ve trafik akışının daha güvenli ve rahat yapılabilmesi için iyileştiriliyor.

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