Anız yangınında alevlere ilk müdahaleyi polisler yaptı Karaman’da bir tarlada çıkan anız yangınında alevlerin elma bahçesine zarar vermemesi için polisler ağaç dalları ve araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti

Karaman’da bir tarlada çıkan anız yangının rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana sıçraması korkuttu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ilk varan polis ekipleri alevlerin elma bahçelerine zarar vermemesi için ağaç dalları ve araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, öğle saatlerinde Beyazkent Mahallesinde bulunan boş tarladaki anızların tutuşmasıyla başladı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle biranda büyüyerek yayılması üzerine vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, alevlerin tarla bitişiğinde bulunan elma bahçesine sıçrayarak zarar vermemesi için ağaç dalları ve araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve Çevik Kuvvete ait TOMA, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında elma ağaçları kısmen zarar görürken, anızı yaktığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yangının duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

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