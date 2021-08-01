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Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda Karaman’da yıllardır sebze üretimi yapan Abdurrahman Ünal, 150 dekar alanda ürettiği her biri 20 kilonun üzerindeki karpuzu İstanbul’a gönderiyor

İHA

Karaman'da üretilen karpuz, kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Yıllardır sebze üretimi yapan çiftçi Abdurrahman Ünal, ürettiği karpuzu İstanbul'a gönderiyor. Her biri 20 kilonun üzerinde olan karpuz tarlada satılıyor.

Karaman'ın karpuzu İstanbul'da sofralarda Karaman’da yıllardır sebze üretimi yapan Abdurrahman Ünal, 150 dekar alanda ürettiği her biri 20 kilonun üzerindeki karpuzu İstanbul’a gönderiyor

Karaman’da üretilen karpuz, kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Yıllardır sebze üretimi yapan çiftçi Abdurrahman Ünal, ürettiği karpuzu İstanbul’a gönderiyor. Her biri 20 kilonun üzerinde olan karpuz tarlada satılıyor.
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da sebze üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi. Hasat zamanı gelen karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Bayram, üretici Abdurrahman Ünal’dan bilgiler aldı. Bayram, Karaman’da her yıl üretimi artan ürünlerden birinin de karpuz olduğunu belirterek, “Karpuz biliyorsunuz geçmiş yıllarda Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde sıklıkça üretilirdi ve Türkiye’de meşhurdu. Bölgemizde paşa karpuzu yeniden üretilmeye başlandı. Bu karpuzun kalite ve verimi oldukça fazladır. Bu yıl karpuzla ilgili şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’de ürünlerin ilk çıkanı değerli oluyor. Bu sene tam tersi oldu. Bu defa geç üretilen ürün değerli bir şekilde satılıyor ve bu da üreticimizi memnun etti. İçimizde bulunduğumuz üretimi yapan Abdurrahman Ünal isimli çiftçimiz yaklaşık 150 dekar alanda sadece kendine ait üretimi var. Şu anda da dekar başına ortalama 89 ton civarında bir karpuz bekliyor, bu da ciddi bir rakam. Karaman, dönümünde baktığımız vakit 20 tonun üzerinde karpuz demek. 2 yıldır Türkiye’nin içerisinde bulunduğu pandemi koşullarından dolayı üretimle ilgili az talep sıkıntıları yaşanıyordu. Karpuzda sezona başlarken özellikle Çukurova bölgesinde üretilen karpuzdaki en büyük sıkıntı otellerin açılmaması, tatil rezervasyonlarının yapılmamasıydı. Pandemi ile ilgili normalleşmeye geçilmesiyle beraber karpuz üreticilerimiz özellikle sahilden sonra yaylada üretilen karpuz sahiplerinin de yüzlerini güldürmüş oldu. Az önce üreticimizle de görüştüğümüz gibi karpuzun üretimiyle ilgili, satışıyla ilgili hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Ürün şu anda çok değerli bir hale geldi. Değerli hali de şudur, kilosu 1 lira ila 1.5 lira civarında satılan karpuzda üreticimizin para kazanmasıyla ilgili bir sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

“Karaman’da sebze üretimi arttı”
Ziraat Odası Başkanı Bayram, özellikle son yıllarda Karaman’da yeşil ekimin oldukça arttığını ifade ederek, “Bunlardan ağırlıklı olarak mısır ekimiydi. Mısır da çok su tüketen bir üründür. Suyu az olan, yağışı azalan bir memlekette yaşıyoruz. Bu yüzden Karaman ve Konya Ovası'na dış havzalardan su getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hal böyle olunca bölgemizde son yıllarda karpuz, domates, salatalık, kabak ve şeker fasulye gibi ürünlerin ekimi artarak yapılmaya başlandı. Bu ekimlerin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü üreticimiz katma değeri yüksek ürünler eksin ki para kazansın diyoruz. Şu anda mısırdan sonra alternatif ürünler olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de karpuz ekimidir. Sebze domates ekimidir. Son yıllarda Karaman’da yaklaşık bin, bin 500 dekar alanda yaş sebze ekimi yapılıyor. Yine salçalık domates, kapya biber ekimleri fazlalaştı. Aynı burada bulunduğumuz üreticimiz karpuzla beraber yaklaşık 400 dekar alanda sebze ekimi de yapıyor. Bizler de bundan mutlu oluyoruz" diye konuştu.

“Fiyatlar memnun edici”
Üretici Abdurrahman Ünal ise, bu ürünün 27 yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu belirterek, “Bu sevgiye dayanarak yapılan bir iştir. Yıllık 100150 dekar alanda sadece karpuz ekimi yapıyorum. Şu an ürettiğim karpuz çok kalitelidir. Şükür olsun çok iyi verim aldık ve fiyatlardan da çok memnunuz. Bu karpuzlar tarlada satıldı. Karpuzlar ise İstanbul’a gidiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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