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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tutuşan kuru otlar hafif ticari aracı yaktı

İHA

Tutuşan kuru otlar hafif ticari aracı yaktı

Karaman’da hafif ticari aracın park halinde olduğu arsadaki kuru otların tutuşması sonuç alevler araca sıçradı. Motor kısmı yanarak hasar gören araçtaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Kirişçi Mahallesi 45’inci Sokak’ta bulunan boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan bekçiler, arsa içerisinde park halinde olan 70 FK 931 plakalı hafif ticari araçtan alevlerin yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine hemen itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanan araç ile tutuşan kuru otlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında hafif ticari aracın motor kısmında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, araç sahibine ulaşamazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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