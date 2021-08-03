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KMÜ Rektörü Namık Ak: "Kıbrıs, yüzyıllar boyunca Türk hakimiyetinde kalmış güzide bir vatan toprağıdır"

İHA

KMÜ Rektörü Namık Ak: "Kıbrıs, yüzyıllar boyunca Türk hakimiyetinde kalmış güzide bir vatan toprağıdır"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47’nci yılı nedeniyle bir panel düzenlendi.
Programa Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Kıbrıs Gazileri, üniversite personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşen panelin açılışında bir konuşma yapan Rektör Namık Ak, 1571 yılında Sultan II. Selim’in emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilen Kıbrıs, yüzyıllar boyunca Türk hâkimiyetinde kalmış güzide bir vatan toprağı olduğunu söyledi. Rektör Namık Ak konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki darbecilerin katkısıyla Makarios devrilerek Nikos Sampson cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı yeniden gündeme gelmiştir. Türk Ordusu bunu önlemek için 20 Temmuz ve 14 Ağustos 1974 tarihlerinde Birinci ve İkinci Kıbrıs Barış Harekâtlarını başlatmış ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Bülent Ecevit’in başbakanlığında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakan yardımcısı ve devlet bakanlığı görevini yaptığı 37. Hükümet ortaya koyduğu siyasi iradeyle Kıbrıs sorununun çözümünü sağlamış, adadaki Türklerin hak ve menfaatlerini koruma altına almıştır. 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983’te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs meselesini yakından takip etmekte ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumada taviz vermemektedir."
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş da yaptığı konuşmada, "Yunanistan tarafından desteklenen Rumlar 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta kanlı bir darbe gerçekleştirerek idareyi ele almışlar ve Kıbrıslı Türklerin de söz sahibi oldukları Kıbrıs Cumhuriyetini sona erdirmişlerdir. Bu darbeyle adanın Yunanistan'a bağlanmasının yolu açılmıştır. Yunan ve Rum darbesinin bir amacı Kıbrıslı Türkleri tamamen yok etmek, diğer bir amacı da Türkiye'yi Ege Denizi ile birlikte Akdeniz'den kuşatarak tecrit etmekti. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 günü havadan, karadan ve denizden başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıs'taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmıştır. Bu harekatta Kıbrıs Türk'ü ve onun kahraman mücahitleri canları pahasına savaşarak Mehmetçiğe her türlü desteği vermiştir. Böylece adada barış ve istikrar yeniden sağlanmıştır" dedi.
Panelde Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Yüksel ile Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çakır Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı.

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