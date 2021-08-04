Karaman Valiliğinden yardım kampanyası

Karaman Valiliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde başlayan ve halen devam eden orman yangınları sonucunda birçok vatandaşın evsiz kaldığı ve birçok vatandaşın da köylerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu köylerde yaşayan vatandaşların tarım arazilerinin de yok olduğu, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının telef olduğu ifade edilen açıklamada, "Devletimiz tarafından mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmakla birlikte, orman yangınlarının başladığı ilk günden başlayarak vatandaşlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun talepler doğrultusunda valiliğimizce yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının bir nebze de olsa sarılabilmesi amacıyla harekete geçilmiştir" denildi.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeleri durumunda, valilikçe ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı dile getirilen açıklamada, "Manavgat'ta yaşayan yöre halkıyla yapılan görüşme sonucunda yangının zarara yol açtığı köylerde yaşayan ailelerin beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve benzeri mutfak eşyası tencere, tabak, çatal, kaşık, yatak, yorgan, yastık, battaniye, halı, kilim gibi eşyalar ile öğrenciler için bilgisayar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan için yem ihtiyacı olduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

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