Kansere yenik düşen 2 çocuk babası polis memuru toprağa verildi

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Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası polis memuru Süleyman Evci (46), memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru Süleyman Evci için, görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bir tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Evci'nin cenazesi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi. Polis memuru Süleyman Evci için, öğle namazının ardından Sipas Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Evci’nin ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Evci, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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