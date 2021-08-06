Karaman’da bir baba kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu

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Karaman’da bir baba kavga ettiği oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesi 1914 Sokak’ta bulunan evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.H.G (23), babası Y.G (55) ile tartışarak kavga etti. Kavganın yatışmasının ardından bir süre sonra öfkesine hakim olamayan baba Y.G, evindeki tüfekle bahçede duran oğlu H.H.G’nin üzerine ateş etti. H.H.G, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Y.G, ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.H.G’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra evin yakınındaki mısır tarlasına girerek izini kaybeden babayı yakalamak için çalışma başlattı.

H.H.G’nin devamlı olarak babasıyla kavga ettiği iddia edildi.

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