KMÜ’ye 5 bin 218 öğrenci kontenjanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin açıkladığı kontenjan kılavuzuna göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) için bin 977’si lisans, 3 bin 46’sı önlisans ve 195’i özel yetenek olmak üzere toplam 5 bin 218 kontenjan ayrıldı.

ÖSYM tarafından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Dün ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan kılavuza göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) için bin 977’si lisans, 3 bin 46’sı önlisans ve 195’i özel yetenek olmak üzere toplam 5 bin 218 kontenjan ayrıldı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversite tercih döneminin 05 Ağustos itibarıyla başladığını belirterek, “Üniversite tercihi yapacak tüm adayları başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte öğrencilerin heyecanlı bir sürece girdiklerini hatırlatan Rektör Namık Ak, “Öğrencilerimiz zor ve uzun süreli bir çalışma takviminin ardından elde etmiş oldukları puana göre kendileri için en uygun üniversite ve programı tercih ederek mesleki yaşantıları için önemli bir adım atmış olacaklar. Bizler KMÜ ailesi olarak mevcut akademik ve fiziki altyapımız, zengin bölüm ve program sayımız ile yeni eğitimöğretim dönemine hazırız ve üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. Tercihlerinin onlar için en iyisi olması temennisiyle tercih sürecinin tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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