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Fotoğraf çekmek için girdiği mağarada mahsur kalan muhabir 8 saat sonra kurtarıldı

İHA

Fotoğraf çekmek için girdiği mağarada mahsur kalan muhabir 8 saat sonra kurtarıldı

Karaman'da fotoğraf çekmek için girdiği mağarada mahsur kalan muhabir, AFAD ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.
Yerel bir haber sitesinde çalışan Emirhan Sezen, fotoğraf ve görüntü çekmek için motosikletiyle merkeze bağlı Başkışla köyü Yörük Pınarı mevkisinde bulunan Asarini Mağarası'na gitti. Mağaraya giren Sezen, ip yardımıyla yaklaşık 30 metre aşağı indi. Mağaranın içinde fotoğraf ve görüntüler çeken Sezen, daha sonra dışarıya çıkamadı. Havanın kararmasıyla Sezen'e ulaşamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 8 saattir mağarada mahsur olan Sezen'i ip sarkıtarak kurtardı.
Kendisini kurtarmaya gelenlere teşekkür eden Emirhan Sezen, mağaranın koordinatlarını verdiği yakınlarından, saat 17.00'ye kadar kendisine ulaşılamadığında gerekli yerlere başvurmalarını istediğini söyledi. Sezer, kendisine ulaşamayan yakınlarının bunun üzerine yetkilileri aradıklarını ifade etti.
Sağlık durumu iyi olan Emirhan Sezer, yakınları ile birlikte evine gitti.

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