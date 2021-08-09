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Günışığı Derneği, yangın mağduru yaşlı çiftin yaralarını sardı

İHA

Günışığı Derneği, yangın mağduru yaşlı çiftin yaralarını sardı

Karaman Günışığı Derneği, Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesindeki orman yangınında evleri ve eşyaları yanarak küle dönen Süleyman (88) ve Arife Küçük (85) çiftine eşya yardımında bulundu.
Karaman’dan yüklenen ev eşyaları Mersin’in Silifke ilçesine gönderildi. Dernek Başkanı Halit Özel, yangının ilk çıktığı günden itibaren evleri yanan aileler için çalışma başlattıklarını belirtti. Bölgede kimin neye ihtiyacı olduğunun doğru tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Yaşam alanını kaybetmiş bir aile için ilk yapılması gereken, yeniden bir yaşam alanı oluşturmaktır. Yangın nedeniyle evlerini tahliye eden veya evi yanan ailelerimiz farklı mekânlarda misafir edildiklerinden, yeni bir ikametin sağlanması ve o ikametin teşrif edilmesi konusunu öncelik olarak görüyoruz. Bunları tamamladıktan sonra gıda, kıyafet ve diğer yardımların önünü açmış oluruz’’ dedi.
Başlattıkları kampanya kapsamında yangında evi tamamen yanan ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Özel, "Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesinde evi yanan yaşlı bir çift olduğu bilgisi üzerine aileye ulaştık. Yaşlı çiftimizin yakınları Bozyazı ilçesinde bir evi tahsis ettiklerini ancak hiçbir eşya olmadığını iletti. Bunun üzerine mobilya, mutfak eşyası, halı, yatak, yorgan, beyaz eşya ve giyim olmak üzere bir evde ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri hazırlayarak aileye yolladık. Belirtilen adrese ulaştırılan eşyalar, ilçedeki gönüllerin de yardımıyla yaşlı çiftimiz için tahsis edilen eve yerleştirildi. Öte yandan ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz; mutfak malzemesi, tüp, mobilya, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi hayırseverlerimizden gelen eşyaları da bekletmeden belirlediğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Karamanlı yardımseverlerimize ve eşyaların ulaşımı noktasında desteklerini esirgemeyen Ali Rıza Komisyon’a şükranlarımızı sunuyoruz. El ele verip doğru planlama ile çalıştığımız zaman yaraların daha hızlı sarılacağına inanıyor, yangın bölgesindeki hemşerilerimize ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

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