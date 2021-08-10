Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi

DHA

Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı eşi Özlem T. (28) ile kayınbiraderi Osman B.'yi (22), bıçakla yaralayan, kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i (56) de öldüren Doğan T. (29) adliyeye sevk edildi. Doğan T.'nin ilk ifadesinde, ''Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı'' dedi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Doğan T., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile 2 çocuğunu görmek için kayınvalidesi Necla Koçyiğit'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan T., eşi Özlem T., kayınbiraderi Osman B. ve kayınvalidesi Necla Koçyiğit'e bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Necla Koçyiğit, kızı ve oğlu yere yığılırken, Doğan T. İse olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Necla Koçyiğit, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan Osman B. ve kardeşi Özlem T. de ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Doğan T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Doğan T., ilk ifadesinde, "Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem de yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı. Tüm olaylar aniden gelişti" dediği öğrenildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-08-10 13:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da kayınvalidesini öldürüp eşini ve kayınbiraderini ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi Katil zanlısı, adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilerin "cinayeti niye işlediniz" sorusuna cevap vermedi
YEREL HABERLER Karaman’da kayınvalidesini öldürüp eşini ve ...
Büşra ve ağabeyi, taşıma suyla 1,5 ton çilek yetiştirdi
YEREL HABERLER Büşra ve ağabeyi, taşıma suyla 1,5 ton çilek ...
Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve kayınbiraderini yaraladı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve kayınbiraderini ...
Karaman’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Eşiyle boşanma aşamasındaki damat, çocuklarını görmek için gittiği kaynanasının evinde kaynanasını bıçaklayarak öldürürken, kayınbiraderini ve eşini de ağır yaraladı
YEREL HABERLER Karaman’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Eşiyle ...
Karaman’da aniden yağan dolu, nohut tarlalarına zarar verdi
YEREL HABERLER Karaman’da aniden yağan dolu, nohut tarlalarına zarar ...
KMÜ ile KGTÜ arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER KMÜ ile KGTÜ arasında işbirliği protokolü
Günışığı Derneği, yangın mağduru yaşlı çiftin yaralarını sardı
YEREL HABERLER Günışığı Derneği, yangın mağduru yaşlı çiftin ...
Fotoğraf çekmek için girdiği mağarada mahsur kalan muhabir 8 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek için girdiği mağarada mahsur kalan ...