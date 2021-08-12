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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de lisansüstü öğrenci alımı başladı

İHA

KMÜ’de lisansüstü öğrenci alımı başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ); Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki 57 anabilim dalına toplamda 917 lisansüstü öğrencisi alacak.
Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 15 anabilim dalına toplam 253 yüksek lisans öğrencisi alınırken bunların 32’si yatay geçiş ve 52’si de yabancı uyruklu kontenjanı olacak. Enstitüde ayrıca 8 anabilim dalına toplam 63 doktora öğrencisi alınacak. Bunların 16’sı yabancı uyruklu, 9’u da yatay geçiş öğrencisi olacak. Böylelikle enstitüye toplamda 316 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 1630 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki 19 anabilim dalına ise toplamda 413 yüksek lisans öğrencisi alınacak. Bunların 57’si yatay geçiş kontenjanı olurken 41’i de yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı olacak. Enstitü ayrıca 9 anabilim dalına toplamda 69 doktora öğrencisi alacak. Bunların 8’i yatay geçiş öğrencisi, 14’ü de yabancı uyruklu öğrenci olacak. Böylece enstitüye toplamda 482 öğrenci alınmış olacak. Başvurular 0919 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. KMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise, tezli 3 anabilim dalına 5’i yabancı uyruklu ve 4’ü de yatay geçiş olmak üzere 53 yüksek lisans öğrencisi ile 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 11 doktora öğrencisi alınacak. Enstitüde ayrıca tezsiz 3 anabilim dalına 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 55 yüksek lisans öğrencisi kabul edilecek. Tezli programlar için başvurular 1220 Ağustos, tezsiz programlar için ise 2030 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin üç enstitüsü bünyesinde çok sayıda anabilim dalıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi verdiğini hatırlatarak “Üniversitemiz lisans ve önlisans düzeyinde olduğu kadar, lisansüstü düzeyde de bölgemize ve ülkemize ciddi katkılar sunmaktadır. Ayrıca açmış olduğumuz lisansüstü programlarla araştırmacılar, alanında uzman akademisyenlerimizin danışmanlığında bölgemizde ve ülkemizde ‘uygulanabilir’, ‘güncel’ önemli bilimsel araştırmalara imza atmaktadır. KMÜ ailesi olarak enstitülerimiz bünyesinde 20212022 EğitimÖğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla 57 anabilim dalında toplam 917 öğrenciye lisansüstü eğitim fırsatı sunacak olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

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