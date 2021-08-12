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Vali Işık: “Orman yangınına karşı dikkatli olun, insanları aşıya teşvik edin”

İHA

Vali Işık: “Orman yangınına karşı dikkatli olun, insanları aşıya teşvik edin”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı 93 köy muhtarı ile muhtarlar toplantısında bir araya geldi.
Lütfi Elvan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Aşkan, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, kurum müdürleriyle merkeze bağlı 93 köyün muhtarı katıldı.
Valilik İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner’in verdiği hizmet içi eğitimin ardından toplantı, Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş’ün orman yangınları hakkında yaptığı sunum, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş’ın anız yangınları hakkında yaptığı sunum, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdür Vekili Abdullah İşbitiren'in yangın anında yapılması gerekenler hakkında yaptığı sunum ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un ülke genelinde olduğu gibi Karaman’da da yaşanan Covid19 vakalarının artışı ve aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmelerle devam etti.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Bugünkü toplantımızda orman yangınları yerine daha iyimser konulardan bahsetmek isterdim ama burada kara bir tablo çizdik, bu Türkiye’nin gerçekleri maalesef ormanlarımızın yanması ciğerlerimizi yaktı. İlimiz diğer yerlere oranla yangına çok duyarlı bir bölgede ama gerek orman idaremizin özverili çalışması gerekse sizlerin konuyu yakından takip etmesi, orman yangınlarının yayılmadan söndürülmesine neden oldu. Biliyorsunuz iki yerde ağırlıklı olarak yangın yaşadık bunlardan Değirmenbaşı köyünde çıkan yangın yayılma hızı yüksek olan rüzgâr etkisiyle büyüyebilecek nitelikte bir yangındı. Türkiye’de yangında ilk defa TOMA’yı kullanan biz olduk ve yangını söndürdük. Risk henüz geçmedi, 15 Eylül’e kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor" dedi.

“Tedbiri elden bırakmayalım”
Vali Işık konuşmasının devamında, "Orman yangınlarına karşı neler yapabiliriz? Bilhassa siz muhtarlara düşen görev köyünüze gelen yabancıları çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Şüphelendiğiniz kişiyi derhâl jandarmamıza çekinmeden bildirin. Onlar gelip bakarlar, bu yangınların çıkma nedenleri sabotajdır demiyorum ama ola ki, böyle bir şeyde olmuş olabilir. Bunun için biz tedbirimizi alalım, biraz uyanık olalım, geleni gideni gözlemleyelim. Bu sadece orman yangını için değil hırsızlık olabilir, terörist olabilir her şey olabilir. Bunları gözlemlemek, köye gireni çıkanı takip etmek, bir olumsuzluk gördüğünüzde ilgili mercilere bildirmek zaten sizin asli göreviniz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızı aşıya teşvik edelim”
Toplantının devam eden kısmında Pandeminin de günümüzün konusu olduğunu belirten Vali Işık, “Son zamanlarda hakikaten bizim üç vaka sayısına düştüğümüz günler oldu. Ama şu an maalesef 80 civarında ilerliyor. Çok yükseklerdeyiz. Neden böyle oldu? Temmuz ayından sonra başlayan normalleşmenin farklı algılanması nedeniyle hepimiz tedbiri elden bıraktık ve bu gevşeme sonucu da bu sinsi hastalık yeniden yayılmaya başladı. Salgının önüne geçmenin tek silahı gerçekten de aşı. Ben bunu şöyle gözlemledim; Aşı oranımız arttığı zaman ve bu tedbirlerde devam ettiğimiz süre içinde ölen kişi sayımız iki ay boyunca standart aynı sayıda kaldı. Ne zaman aşılama hızımız düştü bir de bu tedbirleri Temmuz ayından sonra bıraktık, ölen kişi sayımız son iki üç gündür artmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğümüzün planladığı şekilde aşı için köylere gidilecek. Sizler de lütfen köyünüzde yaşayan vatandaşlarımızı aşıya teşvik edin, bu çok önemli bir konu. Bugün aspirin aldığınızda aspirinin bile yan etkisi var. Yani zehirlenmeyeceğinizin garantisi yok. Aşının da belki yan etkisi var ama bu milyonda birdir. Koruyuculuğuna bakarsanız mutlaka yapmamız ve yakınlarımıza da söylememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı bu konuda aşıya teşvik edelim, bu konuda çekinecek hiçbir şey yok” diye konuştu.
Toplantıda söz almak isteyen muhtarları dinleyen Vali Işık, söz verdiği muhtarların sorun ve beklentilerine yönelik hazır bulunan ilgili kurum müdürlerinden bilgilendirme yapmalarını, isteyerek araştırılması ve takibinin yapılması gereken konularla ilgili çalışma yapmaları için talimat verdi.

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