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Yanan ormanlar için 15 bin meşe palamudu yetiştirecek Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Ebabekir Cambolat, çimlendirdiği meşe palamutlarını ağaç olmayan yerlere ekiyor

İHA

Yanan ormanlar için 15 bin meşe palamudu yetiştirecek Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Ebabekir Cambolat, çimlendirdiği meşe palamutlarını ağaç olmayan yerlere ekiyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan şair ve yazar Ebabekir Cambolat, yılladır sonbaharda topladığı meşe palamutlarını evinin bahçesinde çimlendirdikten sonra ağaç olmayan bölgelere ekiyor.
Ermenek ilçesinde yaşamını sürdüren şair ve yazar Ebabekir Cambolat, topladığı meşe palamutlarını köydeki evinin bahçesine sererek üzerini toprak ve yaprakla örtüyor. Bahar aylarında ise çimlenen tohumları ağaç olmayan ve erozyon riski bulunan yerlere ekerek doğaya katkı sağlamaya çalışıyor.
Bu güne kadar çimlendirdiği yaklaşık 5 bin meşe palamudunu toprakla buluşturduğunu söyleyen Cambolat, "Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlardan dolayı ben 10 bin adet olan hedefimi yeniden revize ederek 2022 yılına kadar bunu 15 bin adet çimlendirip fide olarak toprakla buluşturmayı hedefledim. Bütün Türk halkını yangın terörüne karşı birlik olmaya, tohumdan fide çimlendirmeye ve bunu o bölgelere ulaştırarak dikmeye çağırıyorum. 2022 yılı orman yılı olsun. Memleketimizi yeniden yeşillendirelim’’ dedi.

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