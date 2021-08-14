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Karaman’da yeni konseptine kavuşan nüfus müdürlüklerinin açılışı yapıldı

İHA

Karaman’da yeni konseptine kavuşan nüfus müdürlüklerinin açılışı yapıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Konsept Nüfus Müdürlüğü” uygulaması kapsamında Karaman'da yenilenen Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçe müdürlükleri ile Karaman Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı.
Açılışlara, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, ilk olarak Kazımkarabekir ve Ayrancı İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açılışlarını yaptı. Daha sonra protokol üyeleri Karaman Valiliği binasında hizmet veren Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi. Vali Işık ve Genel Müdür Aygöl açılıştan sonra hizmet binasında görev yapan personeller ile tanışarak, nüfus hizmeti almak için bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. İl merkezi ve iki ilçenin yeni nüfus müdürlüğü konsepti kapsamında yenilendiğini belirten Vali Mehmet Alpaslan Işık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl’ün bu çalışmalarda çok büyük katkısının olduğunu belirterek kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.
Genel Müdür Aygöl de, açılış ve ziyaretler esnasında Nüfus Müdürlüklerinin iş yükü artışı nedeniyle yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının yapılarak hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla yenileme çalışmalarının yapıldığını, bu çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” oluşturulduğunu ifade etti.
Gerçekleşen açılışlara Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, kaymakamlar, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri ile nüfus müdürlükleri personelleri katıldı.

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