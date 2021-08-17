KMÜ'de patent ortaklık protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (PTTO) Koordinatörlüğü ile KMÜ bünyesinde görev yapan patent başvuru sahibi akademisyenler arasında protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, PTTO Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Selami Balcı, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hacer Azak, patent başvuru sahibi akademisyenler Doç. Dr. Abdurrahim Toktaş, Doç. Dr. Sadık Alper Yıldızel ve Araştırma Görevlisi Gökhan Çalış katıldı. Rektör Namık Ak ve patent başvuru sahibi akademisyenler Doç. Dr. Abdurrahim Toktaş, Doç. Dr. Sadık Alper Yıldızel, Araştırma Görevlisi Gökhan Çalış'ın imzaları ile yürürlüğe giren protokol sayesinde KMÜ ve patent sahibi akademisyenler arasında patent ortaklığı sağlanmış oldu.

İmza töreninin ardından protokole ilişkin değerlendirmede bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "Üniversitemiz bünyesinde bilimsel araştırmalar yaparak patent başvurusunda bulunan akademisyenlerimizle üniversitemiz arasında bir ortaklık protokolü hazırladık. Bu protokolü, 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı 'Resmi Gazete'de yayımlanan 6769 sayılı 'Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 'Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar' kapsamında yer alan 121. maddeye istinaden gerçekleştirdik. Protokol sayesinde üniversitemiz bünyesinde görev alan akademisyenlerimiz yapmış oldukları patent başvurularında üniversitemiz ile ortaklık sağlamış olacaklar. Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz arasında kurulan bu ortaklığın bilimsel çalışmalarını sürdüren diğer akademisyenlerimiz için de teşvik edici olacağına inanıyorum. Protokolün gerek üniversitemiz gerekse akademisyenlerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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