Karaman'da kereste deposu yangını (1)

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN´da, kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Hamidiye Mahallesi´nde, Keresteciler Sitesi´ndeki Ali Sami Çiftdamar´a ait kereste deposunda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Çevredeki iş yerleri boşaltılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2021-08-19 15:33:15



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