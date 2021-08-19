Karaman'da kereste deposu yangını (2)

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YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Karaman'da kereste deposunda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürüldü. Yangına itfaiye araçlarının yanı sıra polise ait TOMA'da müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye görevlileri ile iş yeri çalışanlarına olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi. Çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıktığı depo ve iş yerlerinde de hasar oluştu. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ta olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-08-19 18:46:47



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