Kereste deposunda çıkan yangın tamamen söndürüldü

Karaman’da kereste deposunda çıkan yangın tamamen söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir kereste deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, kerestelerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri depo etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenmelere karşı ambulans da depo yakınında hazır tutuldu. Yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Depodaki yanan tahtalar ise iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek boş bir alana boşaltıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında 1 milyon liraya yakın maddi hasarın oluştuğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi yapılacak olan incelemeler sonucunda tespit edilecek.

Polis, olay yeri inceleme ekibi yangının çıktığı depoda incelemelerde bulundu.

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