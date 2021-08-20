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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı

İHA

Karaman’dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı

Yangın bölgesinde zarar gören ailelere Karaman Valiliği tarafından beyaz eşya kampanyası başlatıldı. 3 hafta önce başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar törenle Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyüne gönderildi.
Manavgat’ta çıkan orman yangınları nedeniyle evleri zarar gören ailelere yardımlar devam ediyor. Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyünde evi yanarak kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için Karaman Valiliği beyaz eşya kampanyası başlattı. Köyde yaşayan 20 ailenin tüm mutfak ve beyaz eşyaları tespit edilerek Karaman’da hayırsever vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde toplandı. Toplanan eşyaların ilk bölümü bugün Piri Reis Kültür Merkezi önünde yapılan duaların ardından Manavgat’ın Belenobası köyüne gönderildi.
Belenobası köyünde 20 ailenin evinin yeniden inşa edileceğini dile getiren Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bir köy var uzakta dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik" dedi.
Sel bölgesi içinde aynı şekilde yardımda bulunulacağını ifade eden Vali Işık, “Biliyorsunuz ülkemiz son zamanlarda büyük afetlerle karşı karşıya kalıyor. Orman yangınları sonucu Manavgat ilçemizde yanan bir köyümüz vardı. ‘Bir köy var uzakta’ dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik. Kaymakam adayımız olan Veli beyin kendi köyü olan Belenova köyünü belirledik. Oradaki 20 aileye bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasında sağ olsun Karaman halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sivil toplum platformumuz ve partilerimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin katkıda bulundular. Biz bu 20 aileye tüm ev eşyalarını alacak şekilde yardım kampanyamızı başlattık. Bugün onun ilk etabı olan beyaz eşyaları ve mutfak eşyalarını gönderiyoruz. Allah nasip ederse bundan sonrada diğer eşyaları da göndereceğiz ve hepsinin evini yeniden inşa etmiş olacağız. Yardımda emeği geçen tüm Karaman halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, sivil toplum platformumuza, partilerimize ve tüm Karaman halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yardımseverliklerinden dolayı hepsine minnettarım. İnşallah sel bölgesine de aynı şekilde yardımda bulunacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplanan beyaz eşyalar okunan Kur’anı Kerim ve yapılan duaların ardından Manavgat’ın Belenova köyüne uğurlandı. Uğurlamaya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir ve daire müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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