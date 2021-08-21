KMÜ'de yeni bir lisansüstü program daha açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programı açıldı.

KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü. Üniversitede son altı ayda Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı, Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı olmak üzere 3 yeni lisansüstü program açılırken yine Rektör Prof. Dr. Namık Ak’ın göreve geldiği tarihten itibaren 2 lisans ve 7 önlisans programı daha açılmıştı. Böylece üniversitede geçen altı aylık süre zarfında 12 yeni program öğrencilerle buluşturulmuş oldu.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini hem lisans ve önlisans hem de lisansüstü programlarla daha zengin bir eğitimöğretim altyapısına kavuşturmak istediklerini belirterek “Yeni açılan yüksek lisans programımızın hayırlı olmasını diliyor; başta ilimizdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri olmak üzere bu alanda akademik yeterlilik kazanmak isteyen tüm araştırmacıları üniversitemizde lisansüstü eğitim almaya davet ediyorum” dedi.

Yeni açılan yüksek lisans programıyla birlikte üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısının 77'ye ulaştığı bildirildi.

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