Karaman'da inşaat halindeki köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman’da yeni çevre yolu üzerinde yapımı devam eden köprülü kavşak inşaatından aşağı uçan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde KaramanMersin karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yonis Özevren (59) yönetimindeki 70 AAC 794 plakalı Dacia marka otomobil, yeni çevreyolu üzerinde seyir halindeyken henüz bağlantı yolları tamamlanmayan ve trafiğe kapalı olan köprülü kavşak inşaatından KaramanMersin karayolu üzerine uçarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine hemen olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı gören bir vatandaş ise otomobilin çok süratli olduğunu ve sonrasında da köprüden aşağıya uçtuğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından Özevren’in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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