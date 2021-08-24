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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa oldu

İHA

KMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) genel sekreter vekilliği görevine Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa getirildi. Üniversitede genel sekreterlik görevini yürütmekte olan Ahmet Tüfekci ise rektör danışmanı oldu.
KMÜ Genel Sekreterlik Makamında düzenlenen devir teslim töreninde daha önce rektör danışmanı olan yeni Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa, “Üniversitemize uzun yıllar layıkıyla hizmet eden Ahmet Bey’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de kendisi bizi desteklemeye devam edecek. Rektörümüzün önderliğinde üniversitemize daha iyi hizmetler yapmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.
Kırboğa, uzun bir memuriyet hayatı olduğunu ve bu süreçte idarecilik anlamında tecrübelerinin bulunduğunu belirterek “İnşallah üniversitemizde de kurumumuzu ihya edecek güzel işlerimiz olur. Sayın Rektörümüze bu görevi bize tensip buyurdukları için hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“13 yıl boyunca güzel insanlarla üniversitemize hizmet ettik”
Devir teslim töreninde, rektör danışmanlığı görevine atanan Ahmet Tüfekci ise, “Allah bana gerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin gerekse Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluş süreçlerinde çok güzel şeyler nasip etti. O yüzden ne kadar şükretsem azdır. Burada güzel bir ekip kurduk, bütün arkadaşlarımızla birlik beraberlik içinde, çözüm odaklı bir anlayışla çalıştık. 13 yıl boyunca güzel insanlarla üniversitemize hizmet ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizi özellikle altyapı noktasında iyi yerlere getirdik. Bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu üniversite hepimizin üniversitesi. Ziyaeddin Hocama da hayırlı olsun diyor, muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.
Devir teslim töreni, plaket ve çiçek takdimlerinin ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi.

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