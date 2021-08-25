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Hırsızlık şüphelileri, 180 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

DHA

Hırsızlık şüphelileri, 180 kilometrelik kovalamacayla yakalandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da park halindeki kamyon ve TIR'lara girip, uyuyan şoförlerin pantolonunu, parasını ve cep telefonlarını çalan 4 kişi, polisin 180 kilometrelik takibiyle yakalandı.
Adana'dan Karaman'a gelen Tahir A.(33), Taner A.(37), Erman K.(48) ve Selçuk K.(16), Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki fabrikaların önünde bekleyen TIR´lara girdi. Şüpheliler, TIR´larda uyuyan sürücülerin pantolonunu, parasını, telefonunu ve evrakını çaldı. Şüphelilerden Selçuk K., girdiği TIR'da şoföre yakalandı. Selçuk K., "Ağabey, bizim araçta para karşılığı birlikte olan kadın var. Görüşmek ister misin diye soracaktım" dedikten sonra TIR´dan inip kaçtı.
TIR sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtlarından yola çıkarak kısa sürede şüphelilerin eşkalini, araçlarını ve gittikleri istikameti belirledi. Ereğli yoluna çıkan polisle şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Polisin `dur´ ihtarına uymayan şüpheliler, yaklaşık 180 kilometrelik kovalamacanın ardından Adana'nın Pozantı ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı. Karaman'a getirilip Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Tahir A., Taner A., Erman K. ve Selçuk K., işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selçuk K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Tahir A., Taner A. ve Erman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2021-08-25 12:44:02

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