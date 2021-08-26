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Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Böyle giderse susuzluk üretimi bitirecek”

İHA

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Böyle giderse susuzluk üretimi bitirecek”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, acil önlemler alınmaması durumunda ve yeraltı sularının kuruması halinde Karaman ve Konya ovasında üretimin biteceğini söyledi.
Susuzluğun önüne geçmek için acilen havza dışı kaynaklarından bölgeye su getirmek için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, “Dış havzalardan su getirilmesine yönelik projeler, yatırım programına alınmalı ve hızlıca uygulanmalıdır. Dur günümüz kalmadı. Artık kuraklık hat safhadadır. Özellikle bu yıl su sıkıntısı çok fazla hissedildi ve yeraltı sularımız iyice çekildi. Tarımsal üretimin yoğun olduğu Karaman ve Konya bölgesinde büyük bir doğal afete karşı acilen dış havzalardan su getirilmeli, planlanan sulama projeleri biran önce tamamlanmalıdır" dedi.

“Doğal afetlerin en büyüğü yeraltı sularının kuruması olacak”
Bayram, yanan ormanlarımızın yerine daha fazlasını dikebiliriz diyerek, “Sel basan yanan yıkılan evlerin yerine devletimiz daha iyilerini yapar, ama Türkiye’nin can damarı olan üretim sahaları Karaman ve Konya ovalarında gerekli önlemler alınmaz, dış havzalardan getirilmesi planlanan su projeleri tamamlanmaz ise yeraltı suyu kurur ve tamamen üretim biter. Ondan sonra devletimizin yapabileceği hiç bir şey kalmaz. Yıllardır konuşulan ve bir türlü hayata geçmeyen havza bazlı destek çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığımız acil hayata geçirmelidir. Karaman ve Konya ovasının içinde bulunduğu yağışı az alan, su sıkıntısı çeken bölgemize suyu az tüketen ürün desenlerinin ekimleri yapılmalı ve bu ürünlere destek verilmelidir" diye konuştu.

“Devletimizden Mavi Tünel ve Karadağ sulama projesini tamamlamasını bekliyoruz”
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bölgemiz için hayati önemi olan Mavi Tünel ve Karadağ sulama projesinin devletimiz tarafından bir an evvel tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Yaşanan kuraklık ile suların çekilmesi ve artan enerji bedeli ile üreticilerimiz çok zor durumdadır. Karaman tarihi için hayati önem taşıyan projeleri yakın takip ederek hayata geçmesi için hız kesmeden Ziraat Odası olarak çiftçimiz için çalışıyoruz. Karaman’da tarımın sürdürebilmesi için suyun hayat olduğunu anlatmaya, sesimizi duyurmak için var gücümüzle çalışmalar yapmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Üretime ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde Karaman tarihinin en önemli projelerinden biri olan Gödet kapalı devre sulama sisteminin geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonrası ödeneklerinin artırılarak hızla tamamlanmasını ve hemen hayata geçmesini bekliyoruz. Bu hayati önem arz eden projelerin hayata geçmesi için Karaman’ımıza büyük hizmetleri olan Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere Karamanlılar, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz ve STK temsilcileri seferber olmalılardır. Geçim kaynağı yüzde 85 tarıma dayalı olan ilimizde üretimi sürdürebilmek için suya ihtiyacımız var. Su için bu projelerin biran evvel hayata geçmesine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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