Otomobil, 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'da sürücüsünün rampaya park ettiği otomobil, aniden hareket edip 6 metre yükseklikten bahçeye düştü. Sürücü Hamdi Dikici (47) yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tolmedre Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Dikici, 33 UC 014 plakalı otomobilini rampaya park etti. Dikici inmek isterken otomobil aniden hareket etti. Paniğe kapılan Dikici, kaza yapmamak için manevra yaptı. Otomobil, bahçenin demir parmaklıklarına çarpıp, istinat duvarından uçarak, yaklaşık 6 metre aşağıdaki bahçeye düşüp, ters döndü. Kazada yaralanan Dikici, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-08-27 14:20:10



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