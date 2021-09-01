Korona virüs hastasından kendi gibi aşı olmayanlara görüntülü mesaj Karaman’da korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Süleyman Can, Sağlık Bakanlığımızdan başka kimseye inanmayın mesajı verdi

Karaman'da korana virüse yakalanan ve aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren bir vatandaş, hasta yatağından durumunu anlatarak, insanları zaman kaybetmeden aşı olmaya davet etti.

Karaman'da yaşayan Süleyman Can, kısa süre önce korona virüse yakalandı. Covid19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Covid19 servisine yatışı yapıldı. Korona virüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek aşı olun çağrısında bulundu.

Süleyman Can görüntülü olarak paylaştığı mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" dedi.

Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam etmesi için yoğun bakı servisine alındı.

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