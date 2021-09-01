Kaçak avlanan 83 kişiye 273 bin 448 lira ceza

Karaman’da kaçak av yaparken yakalanan 83 kişiye 273 bin 448 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı. Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 83 kişiyi yakaladı. Bu kişilere izinsiz ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle 273 bin 448 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, ayrıca av sırasında kullanılan 5 araca ile 6 tüfeğe de el koydu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.