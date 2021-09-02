Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, ildeki görevine başlayan Çetinkaya ile bir süre sohbet eden Vali Işık, yeni görevine atanması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Işık, Çetinkaya'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Jandarma Komutanlığından Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Çetinkaya, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür etti.

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