Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde olan 70 FN 572 plakalı otomobil bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.