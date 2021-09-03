KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) kuruluşunun üzerinden geçen 14 yılın ardından KMÜ'lü akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmalar da artış göstermeye devam ediyor.

KMÜ'nün kuruluşundan bu yana ilk 2009 yılında olmak üzere bin 500’e yakın ulusal ve uluslararası bilimsel proje gerçekleştirilirken bu projeler COST, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başta olmak üzere birçok kuruluş tarafından desteklenmeye layık görüldü. KMÜ'nün kuruluşundan bu güne kadar öğretim elemanları tarafından; 41'i Avrupa Birliği, 5'i COST, 1'i Dünya Bankasınca desteklenen, 3'ü uluslararası ikili işbirliği programları kapsamında, 17'si diğer uluslararası projeler olarak olmak üzere toplam 67 uluslararası bilimsel araştırma projesine imza atıldı. Bunun yanında ulusal bilimsel çalışmalar olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen toplam 55, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP projeleri) tarafından desteklenen 398, Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Kapsamında (AGED) desteklenen 3, Kalkınma Bakanlığınca desteklenen 58, Sanayi Bakanlığı Projeleri (SANTEZ) kapsamında desteklenen 6, özel kuruluşlarca desteklenen 23, yükseköğrenim kurumları tarafından desteklenen 708, diğer ulusal projeler tarafından desteklenen ise 31 olmak üzere bin 437 ulusal araştırma projesi bulunuyor. KMÜ'lü akademisyenler tarafından hali hazırda devam eden bilimsel çalışmaların ise 10'u TÜBİTAK, 1'i Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 1'i Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1'i de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından destekleniyor.



KMÜ'lü akademisyenler 15 yılda 6 bin 648 atıf aldı ve 320 ödüle layık görüldü

KMÜ'de hazırlanan projelerin yanı sıra üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar öğretim elemanlarının yapmış oldukları akademik çalışmalar neticesinde almış oldukları atıf sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Alınan atıfların dağılımına bakıldığında ise yazılan makalelerde alınan atıf toplam 6 bin 502 iken, kitaplara alınan atıflar 43, bildiri ve diğer çalışmaların aldığı atıf ise 103 olmak üzere toplam atıf sayısı 6 bin 502 olarak kayıtlara geçti. Bilimsel araştırmalarıyla bölgesine en üst düzeyde katkı veren KMÜ'lü akademisyenler, üniversitenin kuruluşundan bu güne yurt içi ve yurt dışı üniversiteler başta olmak üzere, kamu kurumları, ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, mesleki dernekler, Avrupa Birliği ve diğer kuruluşlar tarafından yapmış oldukları bilimsel çalışmalar neticesinde de toplamda 320 ödüle layık görüldüler.



KMÜ'de patent çalışmaları devam ediyor

KMÜ'de patent çalışmaları hız kesmeden devam ediyor, bu çalışmalardan Milli Tohum (buğday) çalışması bir yıl içerisinde tamamlanacak. Patent çalışmasının tamamlanmasıyla bu güne kadar Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (PTTO) aracılığıyla KMÜ 16'ıncı patentine kavuşmuş olacak.

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