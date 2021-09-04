Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı

İHA

Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı

Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle alınan biçerdöver törenle hizmete başladı.
Biçerdöverin hizmete başlamasıyla ilgili Demiryurt köyünde düzenlenen törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık AK, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Selim Akkuş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Karaman DSYB Başkanı Ali Dorla, amaçlarının birlik üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.
Üreticilere faydalı olmak ve yeni teknolojilerle tanıştırmak için proje üretmeye çalıştıklarını ifade eden Dorla, "Hayvancılıkta en önemli girdi, yem. Bir üretici yemini ne kadar hesaplı temin edebilirse o kadar çok verimli üretim yapabilir. Son yıllarda yeşil mısırdan elde edilen silaj önemli bir hale geldi. Biz de bunu düşünerek hazırladığımız proje ile bu mısır silajı yapan biçerdöveri birliğimize kazandırdık." dedi.
Bu biçerdöverin değerinin 3 milyon 400 bin lira civarında olduğunu aktaran Dorla, bunun hazırlanan proje ile TKDK tarafından 2 milyon 300 bin lirasının karşılandığını sözlerine ekledi.
Yapılan dua ve kesilen kurbanla yeni biçerdöver ilk hasadını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille geceyi beklerken yakalandı Karaman’da her birinin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olaylardan 70'den fazla suç kaydı bulunan ve aralarından birinin de 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobilde akaryakıt istasyonunda geceyi beklerken yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille ...
KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi ...
Karaman’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Karaman’da park halindeki otomobil yandı
KMÜ'de yeni bir lisansüstü program daha açıldı
YEREL HABERLER KMÜ'de yeni bir lisansüstü program daha açıldı
Vali Işık, İl Jandarma Komutanı Çetinkaya’yı kabul etti
YEREL HABERLER Vali Işık, İl Jandarma Komutanı Çetinkaya’yı kabul ...
Görüntülü mesajla 'aşı' olun mesajı verdi 24 saat geçmeden hayatını kaybetti Karaman’da korona virüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede görüntülü mesajla 'aşı' olunması konusunda çağrıda bulunan Süleyman Can, bu mesajının üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Görüntülü mesajla 'aşı' olun mesajı verdi 24 saat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.