Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor

İHA

Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, gece gündüz demeden mahallesindeki vatandaşların yardımına koşuyor.
Salça sezonunun başlaması ile birlikte muhtar Sadettin Gökçe (42), imkanı olmayan mahallelinin hazırladıkları biber ve domateslerini evlerinden alıp, bir hayırseverin mahalle hizmeti için hediye ettiği makinede çekerek tekrar evlerine teslim ediyor. Kendi mahallelisinde ikamet eden vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmediğini söyleyen Sadettin Gökçe, "Allah nasip etti ve mahallemde ikinci dönemde muhtar oldum. Mahalleli güvendi ve oyunu verdi. Elimden geldikçe mahallemin bütün isteklerini yapmaya çalışıyorum. Gece gündüz hiç fark etmiyor benim için. Sabahın 5’ide olsa, gece 12’de olsa yardıma koşuyorum. Şimdi de Karaman'da bir hayırseverimiz verdiği salça çekme makinası ile imkanı olmayanların kışlık salçasını çekiyorum. Kesinlikle para almıyorum. Bir tane hayırseverimiz de elektriğini kullandırdı. Ben mahallemin bütün işlerini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her zaman da onların verdiği oylar olsun, bizleri takdir ettiği için kendimi borçlu olarak biliyorum. Her zaman da çalışırım inşallah’’ dedi.

"Mahallemize böyle bir muhtar gelmedi, başka hiçbir muhtarla kıyaslayamam"
Mahalle sakinlerinden Musa Ada ise, "Yaptığı tüm hizmetler mahallemiz için. Artı bulgurluk yaptırdı, ekmeklik yaptırdı. Mahallemize gerçekten böyle bir muhtar gelmemiştir. Muhtarımız kışın kar yağdığı zaman eline küreği alır, sokak sokak gezer. Hizmetleri çok büyük, başka hiçbir muhtarla kıyaslayamam. Hakikaten muhtarımız çok iyi bir insandır. Artı hamur makinesi aldı, arabası ile mahallemizi tek tek gezer. Arabası olmayanların evine gider, sabah 5'te, 6'da kalkar hamurlarını yoğurtur, ekmeklerini yaptırır. Bu şekilde hizmetleri var benim muhtarımın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da 'Sbide' antik kentindeki kazı çalışmaları devam ediyor KMÜ Rektörü Namık Ak: "Ermenek’te bu medeniyeti ortaya çıkarmak turizme katkı verecek"
YEREL HABERLER Karaman'da 'Sbide' antik kentindeki kazı çalışmaları ...
Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı
YEREL HABERLER Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk ...
Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille geceyi beklerken yakalandı Karaman’da her birinin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olaylardan 70'den fazla suç kaydı bulunan ve aralarından birinin de 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobilde akaryakıt istasyonunda geceyi beklerken yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille ...
KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi ...
Karaman’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Karaman’da park halindeki otomobil yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.