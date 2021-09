Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki dönemdir muhtarlık yapıyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde vekil öğretmenlik yaptığı köye 26 yıl önce gelen Özlem Yiğit, iki dönemdir köyün muhtarlığını yapıyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyünde 1993 yıllarında vekil öğretmen olarak görev yapan Özlem Yiğit, 1995 yılında da aynı köye gelin olarak geldi. Bu süre zarfında köylüler tarafından sevilen bir isim olan Yiğit, 2014 seçimlerinde bir iddia üzerine muhtar seçimlerine adaylığını koydu. Seçimler sonucunda köy muhtarlığını kazanan Özlem Yiğit, 2019 seçimlerinde de köylünün ısrarı ile yeniden aday olarak tekrar köy muhtarı seçildi. Seçildiği günden itibaren köyün önemli eksiklikleri ile ilgilenen muhtar Özlem Yiğit’e köydeki kadınlarının desteği tam oldu. 260 nüfusa sahip yaş ortalaması ise 50’nin üzerinde olan köyde, bir azanın kadın, köy çobanının ve sulama suyu sırasını takip eden sucuların da kadın olduğu öğrenildi.

Köyünü ve köylüsünü çok sevdiğini ifade eden Özlem Yiğit, "1995 yılında bu köye gelin geldim. Bir kızım ve bir oğlum var. 2014 seçimlerinde bir iddia üzerine muhtar oldum. 2019 yılındaki seçimlerde de köy halkının ısrarı üzerine tekrar aday olarak muhtar oldum. Bu köye gelin geldim, köyün geliniyim. Köyü sevdim, insanları sevdim, özellikle insanlarını çok sevdim. Vatandaşlarımı çok severim. Herkesi kendi akrabam gibi görürüm. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Ama tabii ki yettiğim yer olur, yetemediğim yer olur. Ya da yapabildiğim oldu yapamadığım oldu. Ben gene de vicdanen rahatsam, elimden geleni yapmaya çalıştım. Nüfus olarak ortalama 260 nüfusumuz var. Küçük bir yer ama güzel bir yer. Sulak bir yer, yeşillikli bir yer. Sıcaktır, kışları da sıcaktır, yazları daha da sıcaktır, soğuk ortam değildir. Kanyonumuz var, doğal güzelliğimiz var, yeşilliğimiz var, her şeyimiz var. Güzel bir köyümüz var, güzel insanlarımız var. Genç nüfusumuz, geç popülasyonumuz genelde dışarıda. Vatandaş olarak 65 yaş üzereyiz. En gençlerde bizler sayılırız, bizler de 50'nin üzerindeyiz" dedi.

Köyün kadınlarından Nazmiye Pektaş ise, "Muhtarımızı bir sıkıntımız olduğunda, aradığımızda herkesin sıkıntısına yetişmeye çalışıyor. Köyümüzde içme sularımızın borularını değiştirdi, yollarımıza parke taşı döşetti. Bir hastamız olduğunda aradığımız zaman gelir arabasıyla, bizi sağlık merkezine götürür ve getirir. Allah razı olsun muhtarımız o işlerimizde yapar. Her işimize koşar. Yapabileceği her şeyi yapar. Bizler muhtarımızdan çok memnunuz. Bir kadın olarak da bizimle daha iyi iletişim kurduğundan da olabilir. Muhtarımız yıllar önce köyümüze vekil öğretmen olarak gelmiş ve küçük kardeşimin öğretmenliğini yapmıştı. Sonradan da köyümüze gelin olarak geldi’’ diye konuştu.

