Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki dönemdir muhtarlık yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki dönemdir muhtarlık yapıyor

İHA

Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki dönemdir muhtarlık yapıyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde vekil öğretmenlik yaptığı köye 26 yıl önce gelen Özlem Yiğit, iki dönemdir köyün muhtarlığını yapıyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyünde 1993 yıllarında vekil öğretmen olarak görev yapan Özlem Yiğit, 1995 yılında da aynı köye gelin olarak geldi. Bu süre zarfında köylüler tarafından sevilen bir isim olan Yiğit, 2014 seçimlerinde bir iddia üzerine muhtar seçimlerine adaylığını koydu. Seçimler sonucunda köy muhtarlığını kazanan Özlem Yiğit, 2019 seçimlerinde de köylünün ısrarı ile yeniden aday olarak tekrar köy muhtarı seçildi. Seçildiği günden itibaren köyün önemli eksiklikleri ile ilgilenen muhtar Özlem Yiğit’e köydeki kadınlarının desteği tam oldu. 260 nüfusa sahip yaş ortalaması ise 50’nin üzerinde olan köyde, bir azanın kadın, köy çobanının ve sulama suyu sırasını takip eden sucuların da kadın olduğu öğrenildi.
Köyünü ve köylüsünü çok sevdiğini ifade eden Özlem Yiğit, "1995 yılında bu köye gelin geldim. Bir kızım ve bir oğlum var. 2014 seçimlerinde bir iddia üzerine muhtar oldum. 2019 yılındaki seçimlerde de köy halkının ısrarı üzerine tekrar aday olarak muhtar oldum. Bu köye gelin geldim, köyün geliniyim. Köyü sevdim, insanları sevdim, özellikle insanlarını çok sevdim. Vatandaşlarımı çok severim. Herkesi kendi akrabam gibi görürüm. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Ama tabii ki yettiğim yer olur, yetemediğim yer olur. Ya da yapabildiğim oldu yapamadığım oldu. Ben gene de vicdanen rahatsam, elimden geleni yapmaya çalıştım. Nüfus olarak ortalama 260 nüfusumuz var. Küçük bir yer ama güzel bir yer. Sulak bir yer, yeşillikli bir yer. Sıcaktır, kışları da sıcaktır, yazları daha da sıcaktır, soğuk ortam değildir. Kanyonumuz var, doğal güzelliğimiz var, yeşilliğimiz var, her şeyimiz var. Güzel bir köyümüz var, güzel insanlarımız var. Genç nüfusumuz, geç popülasyonumuz genelde dışarıda. Vatandaş olarak 65 yaş üzereyiz. En gençlerde bizler sayılırız, bizler de 50'nin üzerindeyiz" dedi.
Köyün kadınlarından Nazmiye Pektaş ise, "Muhtarımızı bir sıkıntımız olduğunda, aradığımızda herkesin sıkıntısına yetişmeye çalışıyor. Köyümüzde içme sularımızın borularını değiştirdi, yollarımıza parke taşı döşetti. Bir hastamız olduğunda aradığımız zaman gelir arabasıyla, bizi sağlık merkezine götürür ve getirir. Allah razı olsun muhtarımız o işlerimizde yapar. Her işimize koşar. Yapabileceği her şeyi yapar. Bizler muhtarımızdan çok memnunuz. Bir kadın olarak da bizimle daha iyi iletişim kurduğundan da olabilir. Muhtarımız yıllar önce köyümüze vekil öğretmen olarak gelmiş ve küçük kardeşimin öğretmenliğini yapmıştı. Sonradan da köyümüze gelin olarak geldi’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor
YEREL HABERLER Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes ...
Karaman'da 'Sbide' antik kentindeki kazı çalışmaları devam ediyor KMÜ Rektörü Namık Ak: "Ermenek’te bu medeniyeti ortaya çıkarmak turizme katkı verecek"
YEREL HABERLER Karaman'da 'Sbide' antik kentindeki kazı çalışmaları ...
Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı
YEREL HABERLER Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk ...
Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille geceyi beklerken yakalandı Karaman’da her birinin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olaylardan 70'den fazla suç kaydı bulunan ve aralarından birinin de 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobilde akaryakıt istasyonunda geceyi beklerken yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi 3 hırsızlık şüphelisi kiralık otomobille ...
KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER KMÜ’de bilimsel çalışma sayısı her geçen gün artıyor
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi ...
Karaman’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Karaman’da park halindeki otomobil yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.