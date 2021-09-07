Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KaramanEreğli karayolun Ayrancı girişinde meydana geldi. Mehmet Göl yönetimindeki 42 V 401 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Metrelerce yükseklikten alt yola düşen otomobile bu sırada seyir halinde olan Levent Sönmez yönetimindeki 70 DV 103 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göl ile araçta bulunan Beyza Göl ve Ümmü Göl yaralandı. Diğer araç sürücüsü Sönmez ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2021-09-07 00:14:28



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