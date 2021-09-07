Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi

Karaman’da Covid19'la mücadele, vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmalarının son durumunun değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve esnaf odalarından temsilcilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Işık, Temmuz ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte toplumda yaşanan rehavet nedeniyle Covid19 vaka sayısında önemli bir artış meydana geldiğini belirterek, bu yaşanan olumsuz tablonun nedeninin maske mesafe ve temizlik kurallarının göz ardı edilmesi ve aşılama çalışmalarındaki durağanlık olduğunu söyledi.

Karaman'da son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu belirten Vali Işık, oda başkanlarından çalışan işçilerin aşılarının tam olarak yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Vali Işık, korona virüs haritasına bakıldığından her ne kadar aşılama çalışmalarında ilimiz mavi renge döndüğü görülüyor ise, de tedbirlerin göz ardı edilmesi ve yaşanan rehavet sonrasında son günlerde ilimizde yaşanan vaka sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Vaka sayısındaki artış ile birlikte ayrıca Karaman'ın aşılama çalışmalarında da iyi bir konumda olmadığını vurgulayan Vali Işık, ilimizin yaşadığı bu olumsuz tabloyu değiştirebilmek, işletmelerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve esnafın yeniden çalışabilmesi ile sosyal hayatımızın sekteye uğramaması için hep birlikle el birliği ile bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Oda başkanlarına Covid19 salgını ile mücadele de verdikleri destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Vali Işık, “Yaşanan bu süreci en iyi ve en sağlıklı şekilde yönetebilmemiz için kendimize yol haritamızı çizmemiz ve uygulamaları buna göre hayata geçirmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının toplumun her kesimine yeniden hatırlatılması çok önemli. Topyekûn verilecek salgınla mücadelenin istenilen sonucu vermesi ve tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması ve aşılama çalışmalarının hız kazanması büyük önem arz ediyor” dedi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, son yayımlanan genelge ile birlikte artık PCR testinin zorunlu hale geldiğini belirterek, aşı olmayan ya da aşılanmayan vatandaşlarımızın uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçları başta olmak okul, sinema, tiyatro ve konser gibi sosyal faaliyetlerin yapıldığı mekânlara katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi olma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Vali Işık, yine bu kapsamda işyerlerinde ve işletmelerde çalışan ve aşı olmayan işçilerinde her hafta negatif sonuçlu PCR testi getirmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, katılımcılara yönelik olarak son günlerde vaka sayısında yaşanan artışın nedenleri ile birlikte ilimizdeki aşılama çalışmalarının geldiği son durumu içeren bir sunum gerçekleştirdi.

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