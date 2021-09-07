Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi

İHA

Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi

Karaman’da Covid19'la mücadele, vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmalarının son durumunun değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve esnaf odalarından temsilcilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Işık, Temmuz ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte toplumda yaşanan rehavet nedeniyle Covid19 vaka sayısında önemli bir artış meydana geldiğini belirterek, bu yaşanan olumsuz tablonun nedeninin maske mesafe ve temizlik kurallarının göz ardı edilmesi ve aşılama çalışmalarındaki durağanlık olduğunu söyledi.
Karaman'da son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu belirten Vali Işık, oda başkanlarından çalışan işçilerin aşılarının tam olarak yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Vali Işık, korona virüs haritasına bakıldığından her ne kadar aşılama çalışmalarında ilimiz mavi renge döndüğü görülüyor ise, de tedbirlerin göz ardı edilmesi ve yaşanan rehavet sonrasında son günlerde ilimizde yaşanan vaka sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Vaka sayısındaki artış ile birlikte ayrıca Karaman'ın aşılama çalışmalarında da iyi bir konumda olmadığını vurgulayan Vali Işık, ilimizin yaşadığı bu olumsuz tabloyu değiştirebilmek, işletmelerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve esnafın yeniden çalışabilmesi ile sosyal hayatımızın sekteye uğramaması için hep birlikle el birliği ile bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Oda başkanlarına Covid19 salgını ile mücadele de verdikleri destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Vali Işık, “Yaşanan bu süreci en iyi ve en sağlıklı şekilde yönetebilmemiz için kendimize yol haritamızı çizmemiz ve uygulamaları buna göre hayata geçirmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının toplumun her kesimine yeniden hatırlatılması çok önemli. Topyekûn verilecek salgınla mücadelenin istenilen sonucu vermesi ve tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması ve aşılama çalışmalarının hız kazanması büyük önem arz ediyor” dedi.
Vali Mehmet Alpaslan Işık, son yayımlanan genelge ile birlikte artık PCR testinin zorunlu hale geldiğini belirterek, aşı olmayan ya da aşılanmayan vatandaşlarımızın uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçları başta olmak okul, sinema, tiyatro ve konser gibi sosyal faaliyetlerin yapıldığı mekânlara katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi olma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Vali Işık, yine bu kapsamda işyerlerinde ve işletmelerde çalışan ve aşı olmayan işçilerinde her hafta negatif sonuçlu PCR testi getirmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.
Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, katılımcılara yönelik olarak son günlerde vaka sayısında yaşanan artışın nedenleri ile birlikte ilimizdeki aşılama çalışmalarının geldiği son durumu içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında ...
Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı
İl Müdürü Çalışkan: Yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz
YEREL HABERLER İl Müdürü Çalışkan: Yeni bir eğitim öğretim yılının ...
Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki dönemdir muhtarlık yapıyor
YEREL HABERLER Vekil öğretmenlik yaptığı köye gelin geldi, iki ...
Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor
YEREL HABERLER Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.