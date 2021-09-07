İki grup arasında kavga: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi´ndeki Koyunlu Park'ta meydana geldi. Parkta buluşan Afganistan uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada Baqi Mohammed Mohammadi (27), aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Mohammadi, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerindeki bıçak, sopa ve mermi çekirdeklerine incelemek üzere el koyarken, kavgaya karışıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-09-07 17:52:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.